"Ride 2" trägt sich in Guinness-Buch ein

Keiner hat mehr lizensierte Zweiräder. " Ride 2 " wird mit einem Guinness World Record ausgezeichnet, weil es die größte Anzahl lizensierter Motorräder in einem Videospiel vorweisen kann. Zum Launch waren bereits 190 Maschinen Teil des Titels, 40 weitere werden über Zusatzinhalte nachgereicht. Alle namhaften Hersteller wie Yamaha, Kawasaki, Ducati, Aprilia, Suzuki oder Triumph sind an Bord. Auch der größte deutsche Motorradbauer BMW ist mit neun virtuellen Modellen vertreten."Im Rennspiel-Genre wird häufig nach Realismus und Authentizität gestrebt", sagt Stephen Daultrey, Redakteur Guinness World Record. "Es freut uns daher sehr, dass ein Motorrad-Spiel allen Zweirad-Enthusiasten ein so gutes Angebot bietet. Wir haben gerade die 'Guinness World Records 2017 Gamer's Edition' veröffentlicht und 'Ride 2' hat gute Chancen, im kommenden Buch nächstes Jahr aufgenommen zu werden."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen