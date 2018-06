Rheinland-Pfalz unterstützt Gründung eines Digital Hub Trier

Großansicht Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz (Bild: Staatskanzlei R.-Pf./Elisa Biscotti) Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz (Bild: Staatskanzlei R.-Pf./Elisa Biscotti)

"Games sind mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftszweig - auch in Rheinland-Pfalz", sagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, bei der Eröffnung der ersten GameDevs Rheinland-Pfalz. Dreyer macht sich seit Amtsantritt stark für das Thema Digitalisierung und steht auch der Gamesbranche offen gegenüber. Entsprechend wächst die Unterstützung für die lokale Branchen in dem Bundesland. "Die Trierer Studierenden und Gründer-Teams sind eine echte Bereicherung", so Dreyer weiter. "Hier geht es aber nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um sogenannte 'Serious Games'." Längst finde Spieletechnologie in Medizin, Industrie und im Bildungsbereich innovative Anwendung.Und die Ministerpräsidentin kündigte eine weitere Unterstützung an: "Die Trierer Hochschule ist hier gut aufgestellt und hat deutschlandweit mit den Studiengängen 'Intermedia Design' und 'Informatik - Digitale Medien und Spiele' den größten Ausbildungsbereich für Games-Entwicklung. Deswegen will die Landesregierung die Gründung eines Digital Hub Trier unterstützen", so Dreyer.

Quelle: GamesMarkt.de

