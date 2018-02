Reuters integriert eSport und Nexon Amerika droht Entlassungswelle

Die internationale Nachrichtenagenturbietet in Zukunft auch Berichterstattung im Bereich eSport an. Mit der neuendeckt Reuters ab sofort internationale Turniere, Ligen und allgemeine Ereignisse aus dem eSport ab. | Quelle: agency.reuters.com Südkoreanische Publisherwill seine amerikanische Sparte neu Strukturieren und setzt dafür eine bisher nicht näher genannte Anzahl an Mitarbeitern vor die Tür. Laut Angabe der Seite GamesIndustry.biz soll Nexon wohl bis zuseiner amerikanischen Belegschaft im Zuge derentlassen. | Quelle: gamesindustry.biz Der ehemalige Valve-Gamedesignermuss sich aktuell den Vorwürfen wegen sexuellem Missbrauch stellen. Laut des Nachrichtensenders Kiro 7 wurde der Mit-Erfinder der "Counter Strike"-Reihe am Donnerstag in Seattle. | Quelle: kiro7.com

Quelle: GamesMarkt.de

