Retailtech Hub startet mit elf Start-ups in die dritte Runde

Adways: Online-Plattform zur Erstellung interaktiver Videos

Augment: Lösung für Einzelhändler zur Integration von Augmented Reality in die Customer Journey

Brickspaces: Betreiberin einer Internetplattform zur Vermittlung von freien Pop-up-Flächen

Cryptowerk: Lösung zur Integration von Unternehmensanwendungen in Blockchains

Envio: Smart-Building-System für bestehende Geschäftsgebäude

Idee: Lösungen zur Authentifizierung und zu Blockchain-Identitäten

Jetson: intelligente Voice-Commerce-Plattform

Locarta: Standort-basiertes Marktforschung

Nello: Steuerung heimischer Türschlösser per Smartphone

Qopius: Lösung zur KI-basierten Optimierung des Filialmanagements

Wunder: KI-basierte Lösung für E-Commerce-Anbieter zur Verbesserung individueller Angebote

32 Start-ups präsentierten sich Ende Juni am sogenannten Selection Day. Elf Firmen konnten die Jury schlussendlich überzeugen und nehmen an der dritten Rundes des Retailtech Hub teil. Sie erhalten in den kommenden drei Monaten intensive Unterstützung. Der Fokus liegt hierbei auf Mentoring und vor allem Business Development, aber auch auf Pilotprojekte. Abschluss der dritten Runde ist der Expo Day am 20. November."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den elf Startups, die alle für zukunftsweisende Themen im Handel stehen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir in den kommenden drei Monaten Handelsinnovationen weiter entwickeln und umsetzen", kommentiert Thorsten Marquardt, Managing Director des Retailtech Hubs. "Mit mittlerweile mehr als 20 internationalen Startups sowie Partnern aus Bereichen von Fashion über Lebensmittel und Consumer Electronics bis hin zu Handelsimmobilien kommen wir unserem Ziel stetig näher, eine umfassende europaweite Plattform aufzubauen, mit der wir gemeinsam die Zukunft des Handels gestalten wollen."Das Retailtech Hub wurde 2017 als Innovationsplattform von der MediaMarktSaturn Retail Group in Kooperation mit dem Plug and Play Tech Center ins Leben gerufen. Bei der Betreuung und Umsetzung setzt das Retailtech Hub auf Partnerschaften auch zu anderen Unternehmen unter anderem aus dem Handelsumfeld. Partner der aktuellen Runde sind unter anderem s.Oliver, die Schwarz Gruppe mit Lids und Kaufland und Aachener Grundvermögen.

Quelle: GamesMarkt.de

