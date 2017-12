Retail-Version für "Secret of Mana"

Bereits im August kündigte Square Enix eine Neuauflage von " Secret of Mana " an. Die grafisch überarbeitet Version des SNES-Rollenspielklassikers aus dem Jahr 1993 sollte zunächst nur als Download für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erscheinen. Zumindest für die PS4 wird aber jetzt doch noch eine Disc-Version aufgelegt. "Auf vielfachen Wunsch der Fans", wie Square Enix sagt, erscheint am 15. Februar 2018 nun also auch eine Retail-Version.Die Handels-Version kann ab sofort bei Square Enix geordert werden. Der Publisher veranschlagt eine unverbindliche Preisempfehlung von 39,99 Euro für das "Secret of Mana"-Remake.

Quelle: GamesMarkt.de

