Retail-Version für "Life Is Strange: Before The Storm"

Das Episoden-Adventure " Life Is Strange: Before The Storm " erscheint am 9. März 2018 in Handelsversionen für PlayStation 4, Xbox One und PC. Im Dezember war die letzte Episode des Titels als Download realeased worden. Wie beim Hauptspiel " Life Is Strange " folgt Publisher Square Enix der Strategie, zunächst das Spiel erst in einzelnen Episoden rein digital zu und im Anschluss danach alle Folgen gemeinsam in einer Retail-Version zu veröffentlichen "Before The Storm" erzählt die Vorgeschichte zu "Life Is Strange". Im Gegensatz zu Letzerem besteht es aber nur aus drei statt fünf Episoden und wurde auch nicht von Dontnod entwickelt. Square Enix vergab den Auftrag an ein anderes Studio, namentlich Deck Nine Games.Im Handel erscheint "Life Is Strange: Before The Storm" als "Limited Edition", die neben dem Spiel auch ein Artbook, eine Soundtrack-CD sowie die Bonus-Episode "Lebewohl". Exklusiv im hauseigenen im Square Enix Store vertreibt der Publisher obendrein eine "Vinyl Edition", die vier Schallplatten mit der Musik des Spiels beinhaltet.

Quelle: GamesMarkt.de

