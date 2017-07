Respawn gibt finales Speaker-Line-up bekannt

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur gamescom in Köln und bis zur Respawn , die in diesem Jahr zusammen mit der devcom stattfindet. Nun veröffentlichen die Organisatoren die vollständige Liste der Speaker. Über 50 hochkarätige Vertreter aus allen Bereichen der Gaming-Industrie werden vom 20. bis 21. August auf der Respawn sprechen. Darunter auch bekannte Namen wie Tim Sweeney von Epic Games, Daniel Stammler von Fluffy Fairy Games und Craig Morrison von Blizzard . Insgesamt sind über 70 Panels, Vorträge und Workshops im Rahmen der zweitägigen Konferenz geplant. Alle Sprecher und Vorträge sind online auf der Webseite der Respawn einsehbar. Der endgültige Programmzeitplan wird in den kommenden Tagen ausgearbeitet.

Quelle: GamesMarkt.de

