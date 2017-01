"Resident Evil" wird Escape-Room

Die " Resident Evil "-Marke wird in Deutschland auch als Escape-Room-Erlebnis umgesetzt. Publisher Capcom arbeitet für die Umsetzung mit dem Anbieter TeamEscape zusammen. Der bietet ab Frühjahr 2017 zunächst in Hamburg und Köln speziell nach der Videospielreihe entworfene Räume an. Weitere Orte in anderen deutschen Städten sollen folgen.In den populären Escape-Rooms geht es darum, aus einem realen Raum zu entkommen. Die Teilnehmergruppen werden dafür in speziell präparierten vier Wänden eingesperrt und müssen in einer vorgegeben Zeit Rätsel lösen, die es am Ende erlauben, die Tür zu öffnen und zu entkommen."Die packende Handlung und typischen Rätsel von 'Resident Evil 7 biohazard' eignen sich perfekt für ein intensives Escape-Room-Erlebnis. Für die Umsetzung können wir uns dazu keinen besseren Partner als TeamEscape vorstellen", sagt Matthias Mirlach , Marketing Manager Central Europe bei Capcom. "Wir sind begeistert, dass 'Resident Evil'- und Escape-Room-Fans gleich an mehreren Standorten in Deutschland dieses Jahr die Möglichkeit bekommen, gruselige Schauplätze und Geschehnisse zu erkunden und noch mehr Geheimnisse rund um die Baker-Familie aufzudecken."Fabian Hecht, einer der Geschäftsführer und Gründer von TeamEscape, sagt: "Die Parallelen von Live-Escape-Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade 'Resident Evil 7 biohazard' ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape-Rooms. Wir freuen uns darauf, 'Resident Evil'-Fans für unsere Live-Escape-Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

