"Resident Evil 7" kommt "Ab 18"

Das Horror-Genre gehört zu einem der gewalthaltigsten und blutigsten Vertretern unter den Games. Daher versagte die USK oftmals eine Freigabe der Spiele hierzulande, auch Capcoms Zombie-Reihe "Resident Evil" war davon betroffen. Der neue Teil wird allerdings ohne Änderungen mit der Klassifizierung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" versehen, darf in der Praxis also ohne Einschränkungen an volljährige Kunden verkauft werden. Resident Evil 7 " erscheint zum Release somit nach Angaben von Capcom Deutschland inhaltsgleich mit der internationalen Version und einem roten "Ab 18"-Siegel auf der Verpackung. Außerdem sind hierzulande sowohl die deutsche als auch die englische Sprachausgabe auf der Disc. Das Spiel erscheint am 24. Januar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: GamesMarkt.de

