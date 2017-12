Renault baut mit Ubisoft VR-Auto und Infinity Ward geht nach Polen

und der franzözischekooperieren. Bei der Zusammenarbeit geht es um ein autonomes Auto, das einist, das mit einer VR-Brille kombiniert wird. Während der Fahrt können die Passiagiere VR-Welten erleben, die Bezug zur realen Fahrtumgebung haben. | Quelle: PM/youtube.com/ubisoft Mit "" an der Spitze gibt es erneut kaum Bewegung in dender Woche. Einzig der Release von "" auf der Xbox One bringt das Battle-Royal-Game auf Platz vier und verdrängt damit "Super Mario Odyssey". | Quelle: chart-track.co.uk siedelt sich inan. Das US-Studio, das unter anderem für die erfolgreiche-Marke von Activision entwickelt, eröffnet eine neue Niederlassung in Krakau. | Quelle: community.callofduty.com , die Macher von, wurden jüngst das Opfer eine dreisten Kopie ihres Spiels. Imwurde ein "Cuphead"-Spiel mit realen Screenshots und von einer Firma names "StudioMDHR Entertainment Inc." für 4,99 Euro verkauft. Eine Fälschung, wie die echten Macher des Jump'n'Runs schnell mitteilten. Apple entfernte das Produkt mittlerweile wieder. | Quelle: twitter.com/StudioMDHR

Quelle: GamesMarkt.de

