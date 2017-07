Relaunch für MusikWoche: Busch präsentiert den Klassiker im neuen Look

Großansicht Das Cover der Relaunch-Ausgabe Das Cover der Relaunch-Ausgabe

MusikWoche erscheint ab sofort komplett überarbeitet: Das 1993 gegründete Fachmagazin setzt mit Ausgabe 30/2017 den umfangreichsten Relaunch seiner Geschichte um - und damit erneut wichtige Akzente in einem sich ständig verändernden Markt.Chefredakteur Norbert Schiegl: "Nach fast 25 Jahren war die Zeit reif für eine echte Neuerfindung. Mit dem Relaunch unterstreichen wir unseren Anspruch als Marktführer, alle Bereiche der Wertschöpfungskette in der Musikbranche in einem Heft zu vereinen. Und mit dem neuen Papier fühlt sich MusikWoche künftig genauso gut an, wie sie sich liest. In den nächsten Tagen starten wir zudem die Beta-Phase für unseren neuen Online-Auftritt, den wir Schritt für Schritt weiter ausbauen werden."MusikWoche erscheint künftig wöchentlich mit einem Umfang von 60 bis 80 Seiten. Layout und Heftstruktur wurden grundlegend überarbeitet. Das Heft gliedert sich in fünf Bereiche:Die Woche: die aktuellen News, Fotos und Zahlen der letzten Tage, übersichtlich aufbereitet und gewichtet.Das Dossier: hier stellen wir jede Woche ein besonderes Thema in den Mittelpunkt und beleuchten ausführlich alle relevanten Aspekte. Die Bandbreite reicht von HipHop und Merchandising über Duplication, Schlager und Backkatalog bis hin zu Aus- und Fortbildung.Live: hier erfahren Sie, was auf, vor und hinter den Bühnen dieser Welt passiert. Dazu gehören die Veränderungen im nationalen und internationalen Livegeschäft genauso wie Neuheiten aus Ticketing und Spielstätten sowie ein Überblick über die wichtigsten Tourneen.Recorded & Publishing: Wir begleiten die Entwicklung im Markt von der Labelgründung über den frisch vereinbarten Distributionsdeal und die Kooperation mit einem Markenartikler bis zum verlängerten Verlagsvertrag, von Geschäftsbilanzen über die Mitgliederversammlung bis zur Entwicklung der verschiedenen Vertriebswege in Portraits, Nachrichten und Gesprächen. Ein umfangreicher Chartsteil beschließt diese Heftstrecke.Artists: Egal ob etablierter Künstler oder Newcomer, in dieser Rubrik steht die Musik im Vordergrund mit spannenden Interviews, Reportagen, News und Geschichten sowie einem ausführlichen Besprechungs- und Programmteil.Falls Sie noch kein Abo besitzen, bitte hier entlang

Quelle: MusikWoche

