Rekordquartal für Activision Blizzard

Die hervorragende Performance der Blizzard-Sparte, die steigenden Einnahmen beim Mobile-Games-Hersteller King sowie Spiele wie " Call of Duty: Infinite Warfare " und die Langzeitpopularität von " Destiny " bescheren Activision Blizzard einen guten Start ins Jahr 2017. Im zum 31. März beendeten Berichtszeitraum schrieb der US-Konzern ein neues Rekord-Quartal, das gar die eigenen Prognosen übertrifft.Mit einem Umsatz von 1,72 Milliarden US-Dollar wurde die eigene Quartalsprognose von 1,55 Mrd. Dollar deutlich übertroffen und im Vergleich zum ersten Quartal 2016 (1,45 Mrd. Dollar) ein kräftiges Wachstum realisiert. Auch die Gewinne legten bei Activision Blizzard zu: Unterm stricht stehen bei den Amerikaner ein operativer Gewinn von 493 Millionen Dollar. 2016 verblieben dem Unternehmen nach den ersten drei Monaten noch operativ 461 Millionen Dollar in den Kassen.Als Wachstumsmotor im Konzern erweist sich dabei vor allem die Mobile-Sparte bei King, die ganze 42 Prozent des Umsatzes einbringt und von 207 Mio. Dollar auf 474 Mio. Dollar sprunghaft anstieg. Auch Blizzard ist mit einem Anteil von 39 Prozent (441 Mio. Dollar) eine wichtige Säule. Da beide Töchter massiv Zuwächse realisieren konnten, wird der Rückgang im Kerngeschäft komplett aufgefangen: Das klassische Publishing-Business unter Activsion-Banner schrumpfte binnen Jahresfrist von 42 auf 19 Prozent am Gesamtumsatz. Statt 360 Mio. Dollar wurden hier nur noch 215 Mio. Dollar umgesetzt.

Quelle: GamesMarkt.de

