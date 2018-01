Rekordeinstand für "Monster Hunter"

Am Freitag war der offizielle Erscheinungstermin für " Monster Hunter: World ". Dass das Capcom -Rollenspiel eine hohe Qualität aufweist, war im Vorfeld ja bereits aus der einschlägigen Fachpresse zu entnehmen . Das japanische Spiel scheint aber auch den Geschmack der Kunden zu treffen. Fünf Millionen Einheiten konnte Capcom binnen drei Tagen weltweit ausliefern. Diese Zahl beinhaltet auch Digitalverkäufe. Selbst für die durchaus erfolgsverwöhnte Serie, die sich speziell im Heimatland Japan eine sehr großen Beliebtheit erfreut, ist das einer neuer Markenrekord.Es zeichnet sich also ab, dass Capcom mit "Monster Hunter: World" einen veritablen Bestseller in der Hand hat, der im Jahr 2018 eine erste Marke setzen dürfte. Der frühe Termin im Kalender scheint für den Absatz des Rollenspiels also kein Hindernis gewesen zu sein. Im Gegenteil, das weitestgehend konkurrenzfreie Release-Fenster Ende Januar beschert dem Spiel aktuell viel Aufmerksamkeit. Zumal Capcom noch eine weitere Trumpfkarte spielen kann: Die PC-Version von "Monster Hunter: World" soll später im Jahr folgen, die bisherigen Verkaufszahlen beziehen sich also nur auf die Versionen für Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: GamesMarkt.de

