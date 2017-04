Reichelt verlässt Ströer media brands

Großansicht Hat Ströer media brands verlassen: Peggy Reichelt Hat Ströer media brands verlassen: Peggy Reichelt

Peggy Reichelt, CEO von Ströer media brands, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Dies teilte Reichelt über ihre Social-Media-Kanäle mit. Von offizieller Seite gibt es zum jetzigen Zeitpunkt weder eine Bestätigung, noch Angaben über ihre Nachfolge. Reichelt zeichnete in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich am Auf- und Ausbau von Giga verantwortlich. Durch Zukäufe entstand die Ströer media brands, zu der heute neben Giga und deren Ableger unter anderem die Marken und Websites Gamona, Spieletipps, Spielaffe und Kino.de gehören.Laut Reichelt habe sich Giga im Lauf der Jahre zu einem Top-20-AGOF-Anbieter entwickelt und die Mitarbeiterzahl stieg von 35 auf über 160 an. Sie selbst werde nach eigenen Angaben eine Auszeit nehmen ehe dann sicherlich eine neue Herausforderung als Entrepreneurin auf sie warte.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen