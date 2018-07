Reeperbahn Festival schickt Firmengründer ins Rennen

Großansicht Geht in die sechste Runde: Startups@Reeperbahn 2018 Pitch (Bild: Screenshot, hamburg-startups.net) Geht in die sechste Runde: Startups@Reeperbahn 2018 Pitch (Bild: Screenshot, hamburg-startups.net)

Zusammen mit Hamburg Startups treten beim Reeperbahn Festival zum sechsten Mal junge Firmen unter dem Motto Startups@Reeperbahn Pitch an.Noch bis zum 10. August können sich Unternehmen aus ganz Europa für den Gründerwettbewerb anmelden. Anschließend wählt ein Expertenkomitee am 23. August fünf Start-ups aus, die ihr Konzept auf dem Reeperbahn Festival präsentieren können.Die fünf Finalisten stellen ihre Geschäftsidee dann am 19. September im Hamburger Club Grünspan einer Jury und bis zu 450 "Investoren, Firmen, Journalisten, Multiplikatoren und ausgesuchten Gästen aus der deutschen Digital- und Medienwirtschaft" vor, heißt es aus der Hansestadt.In der Jury sitzen dieses Jahr Scarlett Li (China Media Capital), Cornel Wisskirchen (Deutsche Bank), Leah Hunter (Fast Company/Forbes) Jan Nimtz (Axel Springer Media for Equity) und Lars Janzik (Vertical Media/Gründerszene). Der Gewinner kann mit einem "Welt"-Medienpreis über 150.000 Euro sowie mit einem Besuch auf der SXSW-Messe 2019 in Austin rechnen.

Quelle: MusikWoche

