Reed Exhibitions kauft EGX-Organisator Gamer Network

Konsolidierung auf dem Messemarkt: Der US-amerikanische Messeveranstalter ReedPop hat Gamer Network gekauft. Gamer Network ist Veranstalter unter anderem der EGX, die 2018 erstmals auch in Deutschland stattfindet. Gamer Network betreibt darüber hinaus Websites wie Eurogamer und Gamesindustry.biz und damit ein Geschäftsfeld, das für ReedPop Neuland ist. Thematisch ist man jedoch bereits jetzt sehr nah: ReedPop veranstaltet neben der New Yorker Comic Con auch die als PAX bekannten Messen Penny Arcade Expo.ReedPop selbst ist wiederum Teil der Messeorganisationsgesellschaft Reed Exhibitions. Sie zählt zu den größten internationalen Messeveranstaltern weltweit. Reed Exhibitions veranstaltet über Tochterfirmen beispielsweise auch die VIECC in Wien. Auch die Reed Midem-Messegesellschaft, Veranstalterin von B2B Messen für Musik, TV und früher auch Games (Milia), ist Teil des Reed-Konzerns.

Quelle: GamesMarkt.de

