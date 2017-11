Reed Exhibition Österreich regelt Kommunikation neu

Personalveränderungen in der Kommunikationsabteilung des österreichischen Messeveranstalters Reed Exhibition Österreich. Oliver-John Perry, bisher Senior PR Manager für die Eigenmessen am Standort Wien, zeichnet als neuer Director Public Affairs verantwortlich. Damit untersteht ihm sowohl die externe, als auch die interne Kommunikation der Reed-Gruppe mit Standorten in Salzburg, Wien, Wels und Düsseldorf.Paul Hammerl wiederum wird als Director Brand PR mit seinen Teams die PR-Arbeit für rund 30 Messethemen in Österreich sowie die PR-Arbeit der Messebautochter und der Gastveranstaltungen am Standort Messe Wien übernehmen.Im Gamesbereich feiere die Reed Exhibitions zuletzt mit der VIECC Vienna Comic Con neue Rekorde.

