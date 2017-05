Redbox will noch mehr Standorte erschließen

Redbox hat angekündigt, allein 2017 weitere 1.500 Standorte mit seinen Kiosksystemen zu erschließen. Hierzulande wird der Vertriebskanal für die Vermietung von DVDs, Blu-rays und Games als Automatenverleih bezeichnet. Auch für 2018 plant Redbox mit weiteren Neueröffnungen. Was insofern ein wenig erstaunt, da laut Digital Entertainment Group der Automatenverleih-Umsatz im 1. Quartal um 17,23 Prozent auf 338 Mio. US-Dollar zurückging.Redbox-Analysen hätten jedoch ergeben, dass weiterhin Bedarf an den Kiosksystemen bestehe, die häufig in Einkaufszenten oder anderen Standorten mit viel Publikumsverkehr stationiert sind. So habe eine Umfrage unter 1.000 Konsumenten gezeigt, dass 94 Prozent der Befragten von Redbox gehört hätten und 46 Prozent ein solches Angebot gerne nutzen würden, wenn es einen Standort in ihrer Nähe gebe."Die Vermietung von Datenträgern bleibt ein wichtiges Endverbraucherangebot für Familien, die sparen müssen, oder all jenen Konsumenten, die Wert auf Neuheiten legen", so Redbox-CEO Galen Smith.

Quelle: VideoMarkt

