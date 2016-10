"Red Dead Redemption 2" angekündigt

Jetzt ist es offiziell. Rockstar Games schickt die Spieler mit "Red Dead Redemption 2" erneut in den Wilden Westen. Erscheinen wird der nächste Teil der " Red Dead "-Reihe vorraussichtlich im Herbst 2017 auf PlayStation 4 und Xbox One. Ersten Informationen von Rockstar zufolge ist neben dem klassischen Singelplayer-Modus auch die Rede von einem neuen Online-Multiplayer-Erlebnis, wahrscheinlich in einer ähnlichen Dimension, wie sie auch schon " GTA V " bereits besitzt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen