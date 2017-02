Reboot Develop richtet kostenlose Indie-Slots ein

Großansicht 2016 kam unter anderm Tim Schafer zur Reboot Develop nach Dubrovnik 2016 kam unter anderm Tim Schafer zur Reboot Develop nach Dubrovnik

Nach und nach nimmt die diesjährige Reboot Develop im kroatischen Dubronik Form an. Nachdem die Organisatoren bereits erste Details zum Line-Up der Sprecher bekannt gaben, folgen jetzt Informationen über die Einbindung des Indie-Bereichs. Der soll ein Schwerpunkt der Konferenz werden. Noch bis Ende März können sich Studios für die "Reboot Develop 2017 Indie Awards" anmelden. Die werden in vier Kategorien verliehen.Für Indies, die vor Ort ausstellen wollen, haben die Organisatoren mit dem "Indie Package for Two" ein besonderes Paket geschnürt. Für 575 Euro gibt es zwei All-Accees-Pässe, vier Übernachtungen im Doppelzimmer sowie optional einen Slot auf der Indie-Ausstellungsfläche inklusive. Das Angebot ist jedoch streng limitiert.Darüber hinaus können Indie-Teams, die bereits zwei reguläre Pässe gekauft haben, sich für einen kostenlosen Slot auf der Indie-Fläche bewerben. Diese Plätze werden nach dem "First-Come"-Prinzip verteilt.Teilnahmeschluss für die Ausstellungsfläche ist - wie beim Award - der 30. März. Beide Aktionen sind jedoch völlig unabhängig von einander. Eine Teilnahme am Award setzt also keine Teilnahme als Aussteller voraus.

Quelle: GamesMarkt.de

