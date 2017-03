rcp wird Reboot-Develop-Partner

Das Münchner Produktionshaus rcp remote control productions und die Organisatoren der Reboot Develop haben eine strategsiche Partnerschaft vereinbart. rcp unterstützt die kroatische Entwicklerkonferenz, die Ende April in Dubrovnik stattfindet, sowohl strategsich bei der Weiterentwicklung, als auch ganz pragmatisch mit Vorträgen und der Mitarbeit in der Jury.Die Reboot Develop findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt, kann aber bereits mit hochkarätigen Sprechern wie Tim Cain (Obsidian Entertainment), Cliff Bleszinski (Boss Key Productions), Suda51 (Grasshopper Manufacture), Kiki Wolfkill (343 Industries), und Fredrik Wester (Paradox Interactive) aufwarten."Die Zusammenarbeit mit der Reboot Develop schärft unser Profil als europäische Familie von Entwicklern", sagt rcp-CEO Hendrik Lesser. Er selbst habe 2016 als Referent die Reboot Develop besucht und sei beeindruckt gewesen von der Qualität der Talks und den hochkarätigen Teilnehmern.

