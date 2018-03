rcp holt Juha Matikainen als Operation Director

Das Münchner Spieleproduktionshaus rcp - remote control production hat einen neuen Operations Director: Juha Matikainen wechselt aus Helsenki nach München und wird künftig das operative Geschäft in der neu geschaffenen Rolle voranbringen. Matikainen war einer der Gründer des finnischen Mobile-Game-Entwicklers Armada Interactive und hatte verschiedene Leitungspositionen bei Grey Area und Seriously inne. rcp-CEO Hendrik Lesser bezeichnete Matikainen als "perfekten Match für das multikulturelle rcp-Team". "Nachdem wir mehr und mehr als internationales Publishing-House wachsen müssen wir auch unsere operativen Prozesse weiter stärkten", so Lesser.Matikainen ist indes nicht der einzige finnische Mitarbeiter in verantwortungsvoller Position bei rcp. Anfang 2017 holten die München Kalle Kaivola , lange Jahre bei Rovio, als COO nach München. Die Verbindung nach Finnland ist auch nicht zufällig: Mitte 2015 streckte rcp seine Fühler nach Finnland aus und begann mit dem Aufbau einer Niederlassung, die Anfang 2016 in Form eines Joint-ventures als rcp finland gegründet wurde.

Quelle: GamesMarkt.de

