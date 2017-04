rcp gründet Niederlassung in Rumänien

Das Münchner Produktionshaus remote control productions forciert die Internationalisierung. Nach dem finnischen Büro wurde mit rcp romania nun eine zweite Auslandsniederlassung gegründet. rcp romania wird von Bogdan Oprescu als Managing Director geleitet. Oprescu hat in seiner knapp 15-jähren Karriere unter anderem für Ubisoft und CI Games gearbeitet und hat als CEO und Mitbegründer das Independent-Studio BigBlue aufgebaut.Wie schon mit der finnischen Niederlassung sucht rcp über das rumänische Büro den Kontakt zur lokalen Developerszene, um nach geeigneten Partnern oder auch Beteiligungen für die rcp-Familie Ausschau zu halten. Zur rcp-Familie gehören inzwischen 13 Entwicklerstudios aus Deutschland, Österreich und Finnland, ein Gamification-Unternehmen, ein interner Publisher sowie die drei rcp-Büros in Deutschland, Finnland und jetzt Rumänien."Die fortlaufende Internationalisierung unserer Entwicklerfamilie ist ein wichtiges Ziel für uns, und Rumänien passt perfekt dazu," so Hendrik Lesser , Gründer und CEO von rcp. "Die dortige Entwicklerszene nahm bereits vor 25 Jahren ihren Anfang. Lag der Schwerpunkt ursprünglich noch primär auf QA-Serviceleistungen für einschlägige Publisher wie Electronic Arts und Ubisoft, so hat sich der Standort mit Dutzenden Entwicklern, die die unterschiedlichsten Spiele und Services anbieten, stark weiterentwickelt."Und Bogdan Oprescu ergänzt: "Als ich das erste Mal von der rcp-Vision einer europäischen Entwicklerfamilie gehört habe, war ich sofort Feuer und Flamme. Unsere aktive und weiter wachsende Entwicklerszene hier in Rumänien wird enorm von den einzigartigen Services profitieren, die rcp zu bieten hat."

Quelle: GamesMarkt.de

