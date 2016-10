Razer übernimmt THX

Großansicht Min-Liang Tan, Gründer und CEO von Razer Min-Liang Tan, Gründer und CEO von Razer

Es ist ein überraschender Schritt: Der kalifornische Zubehörhersteller Razer hat den Audio-Spezialisten THX übernommen. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht bekannt. Laut der gemeinsam verbreiteten Erklärung soll THX als eigenständiges Unternehmen mit eigenständigem Management erhalten bleiben. Auch an der Vision ändere sich nichts: THX wolle auch künftig großartige Unterhaltung im Kino, für den Heimbereich und für unterwegs liefern. Allerdings ermögliche die Partnerschaft THX "in neue Kategorien vorzustoßen" und die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse der Verbraucher zu bedienen. Es ist also anzunehmen, dass THX auch bald im Bereich Gaming und eSport aktiver in Erscheinung treten wird."Dieser Kauf ermöglicht es uns, unsere führende Stellung im Bereich Gaming zu festigen und gleichzeitig unsere Marke auf eine breitere Basis in der Unterhaltungswelt zu stellen", so Razer Razer Co-Founder und CEO Min-Laing Tan. Zudem ermögliche der Kauf THX, sich unabhängig in ein globales Powerhouse weiterzuentwickeln.

Quelle: GamesMarkt.de

