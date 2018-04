Razer startet Games-Shop

Der Hardware-Hersteller Razer geht unter die Games-Händler. Das Unternehmen bringt einen eigenen Download-Shop für PC-Games ans Netz. Der Razer Game Store bietet zum Start bereits ein großes Portfolio an Spielen an, denn Publisher wie Ubisoft Deep Silver und Rockstar sind offiziell vertreten. Alle Produkte werden als Steam- oder Uplay-Produktcodes veräußert. Razer ist von den Spieleherstellern lizensiert ist und bezieht seine Codes direkt aus erster Hand.Kunden, die Spiele im Razer Game Store erwerben, bekommen Store-Gutscheine und Rabatte auf Razer-Peripherie. Der Marktplatz ist außerdem an Razers Prämiensystem angeschlossen, das zGold und zSilver umfasst. Durch das hauseigene Bonussystem soll sich der Einkauf von Spielen im Razer Game Store im Vergleich zu anderen digitalen Stores eher lohnen, da Belohnungen nach jedem Einkauf beispielsweise gegen Razer-Peripherie eingelöst werden können. Außerdem will das Unternehmen mit regelmäßigen Rabattaktionen auch neuen Kunden den Einkauf im Razer Game Store schmackhaft machen."Als Gamer sind wir uns der Bedeutung von guten Deals bewusst, und im Razer Game Store sind diese nun für jeden zugänglich", so Razer-CEO Min-Liang Tan. "Wir bieten begeisterten Gamern leistungsstarke Peripherie, Laptops und Software, jetzt können wir sie sogar mit ihren Lieblingsspielen versorgen."Zum Launch wird der Razer Game Store lokalisiert in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten eröffnet. Alle Inhalte, Preise, Zahlungsmethoden und der Kundensupport wurden für die jeweilige Region übersetzt und angepasst.

