Randy Dohack folgt Rittinghaus als Marketingleiter von Nintendo D-A-CH

Wachwechsel im Deutschland-Marketing von Nintendo : Randy Dohack, seit 2008 bei Nintendo und zuletzt als Brand Manager Home Console unter anderem für die Switch-Markteinführung in Deutschland verantwortlich, übernimmt zum 1. Februar den Posten als Head of Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz (D-A-CH). Dohack folgt damit auf Frank Rittinghaus , der zum General Manager für Nintendo Benelux ernannt wurde."Seit fast 10 Jahren ist Randy Dohack bestens mit Nintendo und seinen Partnern im deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt vertraut", so Dr. Bernd Fakesch . "Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm den idealen Nachfolger für Frank Rittinghaus gefunden haben."

Quelle: GamesMarkt.de

