ran.de sendet "Madden"-German-Masters

Patrick Esume und Roman Motzkus kommentieren die "Madden" German Masters auf ran.de

Der deutsche Spartensender ProSieben Maxx sendet bereits seit Jahren erfolgreich die Spiele der National Football League und auch der eSport wird dabei immer wieder beachtet. Pünktlich zum Start der NFL-Playoffs nimmt die Sportsendung von ran den Football-eSport mit ins Programm und überträgt, im Rahmen der NFL-Berichterstattung, auch das Finale der " Madden NFL 18 " German Masters im Livestream auf ran.de.Die Masters werden am 13. Januar in voller Länge live aus dem Münchner ran-Studio gesendet und von Patrick Esume und Roman Motzkus kommentiert, die auch die regulären Spiele des amerikanischen Profi-Footballs im TV moderieren. Insgesamt spielen acht Finalisten um den Sieg und um eine Reise zu dem All-Stars-Spiel des Pro Bowl 2018 in Florida.

Quelle: GamesMarkt.de

