Ralley übernimmt 505-Präsidentschaft

Neil Ralley wird neuer Präsident von 505 Games . Der Brite leitet fortan die Geschicke des international tätigen Publisher, der seinen Hauptsitz in Italien hat, aber Niederlassungen rund um den Globus betreibt. Die Publishing-Einheit des Unternehmens, 505 Games Ltd, ist im Vereinigten Königreich beheimatet.Ralley bringt langjährige Erfahrung aus der Gamesbranche mit. Er war zuvor elf Jahre lang bis 2016 General Manager bei 2K Games International, wo er die Markteinführung erfolgreicher Marken wie " BioShock ", " Borderlands " oder " NBA 2K " betreute. Vor seiner Zeit bei 2K war Neil acht Jahre bei Codemasters beschäftigt, wo er zuletzt den Posten des Sales Director innehatte."505 Games befindet sich in seiner Entwicklung als globaler Publisher in einer aufregenden Phase. Das Team hat es in seiner elfjährigen Geschichte weit gebracht und ich weiß, dass es für noch Größeres bereit ist. Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu werden und weiter auf dem Fundament aufzubauen, das es gesetzt hat, und dabei zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen", sagt Neil Ralley

Quelle: GamesMarkt.de

