"Rainbow Six Pro League"-Plan bis 2020

Der anhaltende und wachsende Erfolg von " Rainbow Six Siege " sorgt auch für eine zunehmende Popularität des Mehrspieler-Shooters im eSport-Segment - und vice versa. Hersteller Ubisoft trägt dieser Entwicklung mit der "Tom Clancy's Rainbow Six Pro League" Rechnung. Unter diesem Namen summiert der Publisher alle eSport-Ligen und Turniere, die in "Rainbox Six Siege" ausgetragen werden. Und hier plant Ubisoft bereits auf Jahre hinaus.Die Wettbewerbe, die in Saisons organisiert sind, werden aktuell neu gestaltet und sind zudem bis 2020 vorgezeichnet. Die "Tom Clancy's Rainbow Six Pro League" besteht aus zwei Seasons zu je sechs Monaten; von Juni bis November und von Dezember bis Mai. Jede Season wird durch die Season Finals abgeschlossen, in denen die besten acht Teams der jeweiligen Season (Zwei pro Region: Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika) gegeneinander um ein Preisgeld von 275.000 US-Dollar antreten. Eine weitere grundlegende Änderung liegt darin, dass es jedes Jahr nun zwei Major-Turniere geben wird. Zusätzlich zu dem Six Invitational jeden Februar wird es ein Six-Major-Turnier im August geben. Das Six Paris Major und das Six Invitational bieten Preisgelder von 350.000 US-Dollar beziehungsweise 500.000 US-Dollar."Rainbox Six Siege" erschien im Dezember 2015. Seinerzeit gestaltet sich der Start durchaus schwierig, denn zum Launch hatte der Mehrspieler-Shooter mit technischen Problemen zu kämpfen. Doch Ubisoft pflegte das Spiel konsequent weiter und liefert regelmäßig neue Inhalte. Aus dem einstigen Sorgenkind des Publishers wurde längst ein Bestseller und gutlaufender Backkatalog-Titel, der tagtäglich Millionen Spieler verzeichnet

Quelle: GamesMarkt.de

