"Railway Empire" wird zum Steam-Hit

Die Aufbausimulation " Railway Empire " vom Wormser Publisher Kalypso erfreut sich auf Steam großer Beliebtheit. Am ersten Verkaufswochenende nach Release schafft es das von Gaming Minds in Gütersloh entwickelte Spiel in die internationalen Topseller-Charts von Steam und verdrängt dabei so manch anderes Top-Game. Aktuell steht "Railway Empire" in der Steam-Topseller-Liste sogar über dem neuen Fighting-Game " Dragon Ball: FighterZ " und auch die Bewertungen können sich sehen lassen. 81 Prozent der Steam-User bewerten das Spiel bisher als "Sehr positiv".Angesichts des großen Erfolgs von "Railway Empire" plant Kalypso, die Marke noch weiter auszubauen. Im Laufe des Jahres sollen weitere Updates sowie DLCs und Add-Ons für das Spiel auf PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen."'Railway Empire' ist nach 'Tropico 5' der erfolgreichste Steam-Launch in der Historie von Kalypso. Der Titel hat sich das gesamte Wochenende in den weltweiten Top Ten gehalten", sagt Simon Hellwig, Geschäftsführer der Kalypso Media Group. "Vor allem begeistert sind wir von den sehr positiven Kundenreviews. Das zeigt uns, dass wir den Geschmack der Zielgruppe getroffen haben und hier ein tolles neues Franchise etablieren können. Auch auf Playstation 4 und Xbox One ist 'Railway Empire' gut gestartet und besetzt eine Nische, die bisher kaum bedient wurde."

Quelle: GamesMarkt.de

