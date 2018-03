Rabattierte Tickets und alle Infos zu Quo Vadis und devcom

Alles Neu macht 2018. Nach dem Rückzug Stephan Reicharts aus der Geschäftsführung von Aruba Events werden die beiden wichtigsten Developer-Events Deutschlands, die Quo Vadis und die devcom, von der Conference-Unit der Computec Media Group organisiert. Dirk Gooding, Simon Fistrich und Nicola Balletta haben mit einem frischen Blick die Konzepte beider Events weiterentwickelt und stellen die wichtigsten Neuerungen in der kommenden Ausgabe von GamesMarkt vor, die am 15. März erscheint.Schon jetzt bietet GamesMarkt jedoch allen Online-Lesern Zugang zu vergünstigten Tickets für die Quo Vadis. Mit dem Code "Gamesmarkt15" (einzugeben ganz unter "Enter Promotional Code") gibt es für die ersten 100 Leserinnen und Leser beim Bestellen eines Conference- oder Business-Tickets 15 Prozent Rabatt. Wir sehen uns in Berlin.

Quelle: GamesMarkt.de

