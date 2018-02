Rabatte, eSport und Entlassungen

senkt in im Rahmen einer Rabattaktion den Preis für die, allerdings vorerst nicht in Deutschland. Vom 18. Februar bis zum 3. März haben Kunden in den USA die Chance eine PS VR für rundzu erwerben. | Quelle: playstation.com Australiens höchste Fußball-Liga, die, erhält einen eSport-Ableger. Wie der australische Fußballverband FAA mitteilt, wird die neue australischeTeil der FIFA eWorld Cups und orientiert sich dabei auch an der deutschen virtuellen Bundesliga. | Quelle: a-league.com Bei kalifornischen "Mafia 3"-Entwicklerist es zukommen. Eine von Publisher 2K Games nicht näher genannte Anzahl an Angestellten wurde demnach freigestellt. Laut Informationen der Seite "Kotaku" soll aber ein Großteil der Belegschaft entlassen worden sein. | Quelle: kotaku.com

Quelle: GamesMarkt.de

