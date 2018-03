Quo Vadis startet Anmeldephase für Indie Game Expo

Ende April findet die nächste Quo-Vadis -Entwicklerkonferenz im Rahmen der International Gamesweek Berlin statt. Wie im Vorjahr sollen Indie-Entwickler dort einen besonderen Platz bekommen, um ihre potenziellen Hits von Morgen zu präsentieren. Ab sofort können sich Interessierte auf der frisch überarbeiteten Homepage der Konferenz anmelden. Bis zu 60 Indie-Studios erhalten vergünstigte Pakete und eine zusätzliche Medienpräsenz. Auf der neuen Homepage plant Aruba Events auch spezielle Angebote wie die derzeitige "Bring your Wingman"-Aktion. Bei Kauf eines Business Pass gibt es zeitlich limitiert einen Conference Pass kostenlos dazu.Die Quo Vadis 2018 findet am 24. und 25. April in der Station Berlin statt. Veranstalter ist Aruba Events , ein Unternehmen der Computec Media Group

