Quo-Vadis-Programm füllt sich

Am 24. und 25. April findet in Berlin die Quo Vadis statt. Knapp einen Monat vor Beginn der Entwicklerkonferenz füllt sich der Programmplan zusehends. CMG Conferences, die Eventsparte des Computec -Verlags, ist heuer erstmals Ausrichter und veröffentlicht nun die vorläufige Ablaufagenda für die zweitätigte Veranstaltung.Tameem Antoniades, Mitgründer und Creative Director von Ninja Theory, wird Einblicke in die Entstehungsgeschichte von "Hellblade" gewähren. Bevor Rebecca Harwick Lead Writer bei Wooga wurde, arbeitete sie an "Star Wars: The Old Republic" und "The Elder Scrolls Online". In Berlin spricht sie über "Action & Reaction: Designing Responsive Game Narrative". Nicholas Bonardi, Stefan Randelshofer und Tino Schleinitz von Ubisoft erklären im Talk "South Park: The Fractured Audio Team" über ihre Erfahrungen mit einem in der ganzen Welt verteilten Team. Insgesamt umfasst der Kreis der Speaker bereits über 50 bestätigte Talks.Bis zum 8. April gewähren die Veranstalter noch einen Oster-Rabatt auf die Tickets. Der Promocode "QV18_HappyEaster" gewährt im Online-Shop 35 Prozent auf die Tickets.

Quelle: GamesMarkt.de

