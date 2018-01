Quo Vadis findet erste Sprecher

Am 24. und 25. April findet in Berlin erneut die Quo Vadis Game Developer Conference im Rahmen der Internationalen Games Week statt. Dafür nennt Veranstalter Aruba Events jetzt die ersten hochkarätigen Sprecher, die auf der englischsprachigen Entwickler-Konferenz ihre Vorträge halten werden. Darunter ist der erfahrene Entwickler bei Deck13 Phillip Hammer, der unter anderem an dem Titel "The Surge" beteiligt war, 11 bit studios Marketing Director Patryk Grzeszczuk und Marc Braun von Ubisoft Blue Byte "Mit dem diesjährigen Programm besinnt sich die Konferenz wieder auf ihren Leitsatz 'Quo Vadis' - 'Wohin gehst du?'", sagt Dirk Gooding, Co-Head of Aruba Events. "Die Beiträge und Gesprächsrunden werden detaillierter sein und stärker in die jeweilige Materie eintauchen, wodurch Teilnehmer einen besseren Eindruck der aktuellen Trends und der zukünftigen Entwicklung der Branche erhalten."

Quelle: GamesMarkt.de

