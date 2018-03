Q&A-Konferenz kehrt nach Berlin zurück

Ende Juni treffen sich in Berlin erneut Q&A-Manager der europäischen Spielebranche. Wie die Organisatoren von IQPC jetzt bekannt gaben findet vom 27. bis 28. Juni erneut das Game Quality Forum statt und zwar im Leonardo Royal Hotel am Berliner Alexanderplatz. Am Vortag des Forums gibt es einen praxisnahen Workshop-Tag. Bei der insgesamt sechsten Ausgabe des Forums stehen diesmal alle Service-Bereiche vom Customer Support und Community Management bis hin zu Quality Assurance und Lokalisation im Mittelpunkt. Bis Ende März gibt es auf der Website der Konferenz noch Tickets zu dem hochpreisigen Forum zu Sonderkonditionen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen