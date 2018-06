Quantic Dreams stärkster Verkaufsstart, Ubisoft kollaboriert mit Fans

PS4-Exklusivtitel "" legt den bisher besten Verkaufsstart für Entwicklerhin. Laut CEO Guillaume de Fondaumière verkaufte sich das Spiel in den zweieinhalb Wochen seit der Veröffentlichung am 25. Mai bereits über. Deutlich schneller als "", das für dieselbe Menge fünf Wochen benötigte. | Quelle: twitter.com Auf derauf dem Vorprogramm zur E3 kündigtean, eine eigenezu gründen. Das Studio hat sich schon zuvor erfolgreich an der Eigenverlegung einiger Titel wie zum Beispiel "" und "", versucht und expandiert nun aufgrund der positiven Erfahrungen aktiv in diesen Bereich. | Quelle: tripwireinteractive.com Auf seiner Pre-E3-Pressekonferenz gibtseine Kooperation mitbekannt. Die, die von Schauspielergegründet wurden, bietet eine Möglichkeit fürverschiedenster Art, Projekte in Kollaboration zu entwickeln. Fans können sich also mit musikalischen Kompositionen oder Artwork aktiv an der Gestaltung des angekündigten "" beteiligen und werden dafür auch bezahlt. | Quelle: hitrecord.org

Quelle: GamesMarkt.de

