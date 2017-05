Punktlandung: gamescom-Samstag ist ausverkauft

Die gamescom 2017 ist auf bestem Weg zu einem Riesenerfolg. Wie die Koelnmesse jetzt mitteilt, sind alle Vorverkaufskarten für den Messesamstag vergriffen. Die Meldung über den Ausverkauf kommt auf den Tag genau ein Jahr nach der Ausverkaufsmeldung des Vorjahres. Auch 2015 waren die Samstag-Tickets bereits Mitte Mai vergriffen. 2014 gab es hingegen noch bis Juli, 2013 sogar bis in den August Tagestickets für den Messesamstag.Doch auch die Tagestickets für die anderen Messetage verkaufen sich wie geschnitten Brot. Laut Koelnmesse wurde in diesem Jahr sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Binnen der ersten 24 Stunden nach Öffnung des Ticket-Onlineshops wurden 42.000 Karten verkauft. Neben den restlichen Tickets gibt es weitere Ticketcodes jetzt noch in begrenzten Kontingenten beim Ticketpartner Saturn. Auch Familientickets sind noch zu haben. Und wie in den Vorjahren gibt es je nach Besuchslage vor Ort eine begrenzte Zahl Nachmittagstickets an den Kassen.

Quelle: GamesMarkt.de

