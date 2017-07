Puma veranstaltet "Fifa"-eSport-Cup

Der deutsche Sportartikelhersteller Puma plant sein eigenes " Fifa "-eSport-Turnier zur gamescom. Dafür sucht Puma bis zum 11.08. die besten "Fifa"-Spieler Deutschlands, die sich in sechs Qualifikationsrunden für den "Puma Frangrences Cup 2017" qualifizieren können. Im Finale am 26.08. spielen die besten Spieler anschließend auf der gamescom in Köln, um ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro. Begleitet wird das Finale von einem umfangreichen Nebenprogramm, mit Promotern, Bodypaintern und einer Truppe Cheerleader.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen