"PUBG" nach China und F1-eSport-Weltmeister

Das britische Medienhauskonsolidiert seine B2B-Produkte im Spielebereich zum Jahreswechsel unter der Marke. Bislang bot NewBay B2B-Informationen und Events unter den Markenund. Mit der Umstellung einhergehend wird die Zeitschrift MCV auf eine monatliche Erscheinungsweise umgestellt und die Website relauncht. | Quelle: MCV sichert sich die Vermarktungsrechte für den Hitin. Der Niko-Analyst Daniel Ahmad berichtet das via Twitter unter Berufung auf eine chinesischer Pressemittelung des Konzerns. Mit über 20 Millionen verkauften ist der Battle-Royal-Shooter eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres. | Quelle: twitter.com/ZhugeEX In Abu Dhabi wird am Wochenende der erstedergekührt. Paraell zum echten F1-Grand-Prix treten 20 Finalsten an, um einen Gerwinner zu finden. | Quelle: f1esports.com

Quelle: GamesMarkt.de

