"PUBG" mit Charity-Turnier in Berlin

Großansicht Die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. (Bild: Anschutz Entertainment Group) Die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. (Bild: Anschutz Entertainment Group)

Vom 25. bis zum 29. Juli finden in Berlin die Weltmeisterschaften in "PlayerUnknown's Battlegrounds (PUGB)" statt. Das Turnier wird in der Mercedes-Benz-Arena ausgetragen. Anlässlich der WM veranstaltet die PUBG Corporation auch ein Charity-Turnier.40 Streamer, darunter bekannte Namen wie Ninja, Shroud, Dr. DisRespect, LeFloid, Moondye, Rubiu5, Willyrex und Sacriel kämpfen zusammen mit 40 professionellen "PUBG"-Spielern aus der ganzen Welt in zwei Teams um den Turniersieg. Am Ende geht es um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgeld, das einem wohltätigen Zweck gespendet wird.Das Turnier beginnt am 27. Juli ab 16:00 Uhr und wird live im Netz via Twitch.tv/playbattlegrounds übertragen.

Quelle: GamesMarkt.de

