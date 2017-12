"PUBG" landet auf der Xbox

Der Mega-Erfolg "Playerunknown's Battlegrounds" macht den Sprung auf die Konsole. Ab sofort ist das Battle-Royal-Game, das auf PC einen Rekord nach dem anderen feiert, auf der Xbox One erhältlich. Das Spiel ist im Xbox Store ab sofort verfügbar und lässt sich, ähnlich wie der Early-Access-Modus auf Steam, als Xbox-Preview-Spiel in einer frühen Beta-Version spielen.PlayStation-Besitzer gehen zunächst noch leer aus. Bereits zur E3 2017 kündigte Microsoft an, mit Entwickler Bluehole eine exklusive Konsolenpartnerschaft geknüpft zu haben und das Spiel zunächst exklusiv auf der hauseigenen Hardware unterzubringen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen