"PUBG"-Erfolg für Xbox und Switch-Spieleabsatz in Frankreich

Der französische Medienkonzernhat seinevorgelegt und damit auch die Daten für. Der Mobile-Games-Anbieter konnte seinen Umsatz aus den Stores von Apple, Google und Microsoft um fünf Prozent steigern. Insgesamt wuchsen die Einnahmen um zehn Prozent. Gameloft vermarktet unter anderem seine In-Game-Werbung selbst. | Quelle: Vivendi Pressemitteilung startet mit "" eine Casino App, bei der auch zahlreiche Charaktere aus dem Fundus des Herstellers vorkommen. Laut Sega soll der Titel auch an dieerinnern. In den 1950er Jahren war Sega, das als Abkürzung für "Service Games" steht, Hersteller von. | Quelle: Sega Pressemitteilung, eine Non-Profit Organisation aus Seattle, ehrt im Rahmen derBranchenpersönlichkeiten, die sich rund um das Themain der Gamesbranche verdient gemacht haben. Geplant ist eine "Compassion Torch Ceremony". Zu den Geehrten zählen unter anderem Jessica Tams, Fiona Cherbak, Carrie Dieterle, Don Daglow, Ed Fries und Dean Takahashi | Quelle: Pressemitteilunggibt zum einjährigen Jubiläum von "" einige beeindruckende Zahlen bekannt. So wurde das Spiel über. Es wurden über 9,5 Mrd. Duelle gespielt und 1,1 Mrd. Kartenpakete geöffnet. Den extrem seltenen, blauäugigen, weißen Drachen erhielten 45.891 Spieler | Quelle: PressemitteilungAls Blockbuster fürerwies sich in diesem Weihnachtegeschäft "" (PUBG). Satte drei Millionen Units verkaufte der Titel seit Launch auf der Plattform am 12. Dezember. | Quelle: VentureBeat Neben den Absatzzahlen der Switch hatManaging Director auch Zahlen zumgenannt. "Zelda" verkaufte dort 410.000 Units, "Mario Kart 8 Deluxe" 508.000 Units und "Super Mario Odyssey" rund 512.000 Einheiten. "Splatoon 2" blieb mit 252.000 Units etwas unter den Erwartungen. | Quelle: Les Numériques

Quelle: GamesMarkt.de

