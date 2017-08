ProSiebens ran bekommt eSport-Sendung

Großansicht Die ESL produziert für ran eine wöchentliche TV-Sendung (Bild: ESL/Helena Kristiansson) Die ESL produziert für ran eine wöchentliche TV-Sendung (Bild: ESL/Helena Kristiansson)

Das TV-Magazin ran der ProSieben -Tochter 7Sports bekommt einen eigenen eSport-Ableger. Die wöchentliche Sendung "ran eSports - Professional. Gaming. Magazin." läuft ab dem 30. August auf dem Spartensender ProSieben Maxx und wird von der ESL produziert. Dabei soll sich das Format zunächst um die aktuellen Ereignisse in der eSport-Disziplin "Counter-Strike: Global Offensive" drehen. Weitere Spiele wie "Dota 2", "Fifa", oder "Rocket League" sind aber ebenfalls geplant. Moderiert wird "ran eSports" von dem 99Damage-Caster Matthias Remmert moderiert. Die Folgen werden ab dem 30. August jeden Mittwoch um 00:15 Uhr auf ProSieben Maxx ausgestrahlt."Eines unserer wichtigsten Ziele ist nach wie vor, eSports als den weltweit populärsten Sport zu etablieren und eine solche Chance bringt uns einen enormen Schritt weiter", sagt Senior VP Sales der ESL, Nik Adams. "Neue und bereits vorhandene Inhalte über verschiedene Kanäle zu streuen, ist der Schlüssel um das Wachstum und die Popularität des eSports weiter zu beschleunigen und unterstützt uns in unserem Vorhaben, jeden Gamer auf der Welt zu erreichen.""Wir glauben an eSport als eines der großen Wachstumsfelder im Sport. Free TV als Massenmedium und hochwertiger Content sind das Rüstzeug, um neue Zielgruppen von diesem Thema zu begeistern. Daher freuen wir uns sehr, die ESL als einen wichtigen strategischen Partner an Bord zu haben. Mit den Produkten der ESL und der ELEAGUE haben wir nun die größten eSport-Turniere im Angebot", sagt Zeljko Karajica, CEO von 7Sports.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen