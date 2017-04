Promised Land nennt weitere Sprecher

Der Sprecherkreis des Promised-Land-Festivals wächst. Das von CD Projekt im polnischen Lodz Kreativentreffen findet zwar erst vom 3. bis 6. September statt, aber bereits jetzt sagten einige Branchenmitglieder ihr Kommen zu.Jahr Johnson Ting, ein Concept Artist, der für Project Triforce LLC arbeitet, wo er für das Design, die Vorproduktion und die Entwicklung von Sammlergegenständen für Spieleserien wie "Gears of War 4", "Mortal Kombat X", "Paragon", das "Call of Duty"-Franchise, "Halo 5", "Resident Evil 7", "Ghost Recon: Wildlands" und "Horizon: Zero Dawn" verantwortlich ist. Magdalena Dadela, Senior Character Artist bei Eidos Montreal, wo sie derzeit an einem noch unangekündigten Projekt arbeitet. Ihre Karriere umfasst Stationen bei Firmen wie Ubisoft, Industrial Light & Magic und Guerrilla Games, zu ihren Referenzen zählen die Spieleserien "Assassin's Creed" und "Splinter Cell" sowie der "Warcraft"-Kinofilm. Außerdem gibt sich Peter Han die Ehre. Der freiberufliche Concept Artist und Lehrer verfügt über 13 Jahre Industrieerfahrung. Zu seinen Kunden zählen Studios wie Sony Interactive Entertainment San Diego und Trion Worlds. Seit 2010 lehrt er an verschiedenen Schulen in Los Angeles (Art Center College of Design, Concept Design Academy und CG Master Academy) die Grundlagen des Designs.Tickets für Promised Land sind für 1344 Zloty (ca. 340 Euro) erhältlich. Weitere Infos und Tickets unter promisedland-artfestival.com

