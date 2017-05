Presse lobt "Prey"

Die Arkane Studios leisteten wieder ganze Arbeit für Bethesda . Zuletzt stellten die Entwickler im letzten November " Dishonored II " für den US-Publisher fertig, seit dem letzten Freitag ist mit "Prey" das jüngste Spiel des Studios im Handel erhältlich. Und die Presse zeichnet ein gutes bis sehr gutes Bild von dem SciFi-Titel. Da Bethesda, wie angekündigt , Rezensionsversionen nur noch zum Release ausgibt, erschienen die meisten Tests auch erst über das Wochenende.Die Tester sind sich einig, dass "Prey" trotz einiger Kritikpunkte ein gutes Spiel geworden ist. "Arkanes neues Spiel entpuppt sich im Test als ein wilder Ritt für Experimentierfreudige, die sich ohne mit der Wimper zu zucken auch mal ohne Munition einer Alienbedrohung in den Weg stellen", urteilt GameStar und vergibt 85 Punkte. " Besonders die Atmosphäre von Prey empfand ich auch nach gut 20 Stunden Spielzeit immer noch als extrem gelungen: Wer wie einst in Rapture Spaß daran hat, einen fremden Ort zu erkunden und langsam in die Geheimnisse der Hintergrundgeschichte eingeweiht zu werden, der wird mit Arkanes neuem Spiel viel Freude haben. Auch die vielen spielerischen Möglichkeiten haben Applaus verdient", erklärt der Redakteur der PC Games. Die Wertung liegt bei 85 Prozent für die PC-Version, für die Konsolen werden 83 Prozent vergeben.Auch die Nachrichtenpresse nimmt sich "Prey" an. Die Süddeutsche Zeitung sieht in dem Titel gar den geisteigen Nachfolger eines großen Shooter-Klassikers: "'Prey' ist das heimliche 'Half-Life 3'", findet die Tageszeitung. Die Kollegen vom Spiegel aus Hamburg postulieren: "Gibt sich der Spieler Mühe, gibt er sich dem Spiel hin, dann belohnt "Prey" ihn mit einem außergewöhnlich tiefen und vielseitigen Erlebnis."Insgesamt kommt der Shooter auch international gut weg. Auf der Plattform Metacritic wird "Prey" mit einer durchschnittlichen Wertung von 85 Punkten geführt.

Quelle: GamesMarkt.de

