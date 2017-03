Presse bejubelt neues "Zelda"

Am kommenden Freitag erscheint " Zelda: Breath of the Wild " als Launchtitel am Releasetag der neuen Nintendo Switch sowie als Version für die scheidende Wii U. Damit endet auch die turbulente Entwicklungsgeschichte des jüngsten "Zelda"-Serienteils.Der Titel war bereits zur Markteinführung der Wii U im November 2012 angekündigt, seinerzeit noch unter dem Projektnamen "Zelda Wii U". Erschienen ist er in dieser Form allerdings nie. 2015 vorschob Nintendo den Titel gar auf "unbestimmte Zeit" . Im April 2016 wurden dann die Gründe dafür klar: Die Japaner bauten den Titel zum Doppelrelease um. 406612 Die Wii U würde die erste Nintendo-Konsole in der Geschichte werden, die kein eigenes exklusives "Zelda"-Spiel bekommt. Geschadet hat diese Historie "Zelda: Breath of the Wild" augenscheinlich nicht. Im Gegenteil, die Fachpresse ist hellauf begeistert davon. Nintendo scheint aus Ausnahmetitel gelungen zu sein.GamePro nennt es "eines der besten Action-Adventures der Spielegeschichte" und vergibt 94 Punkte. Ebenso hoch wertet die PC Games mit den Worten "Ein einmaliges Erlebnis, das von seiner exzellenten Spielwelt lebt!". Es handle sich um ein "'Zelda' in Höchstform" schlagen die Kollegen bei Gameswelt in die gleiche Kerbe.Geradezu noch begeisterter zeigt sich internationale Presse: Gameinformer, Gamespot, Polygon, IGN und Edge geben mit 10/10 durchgehend die Bestwertung. Die japanische Famitsu schließt sich mit der Höchstwertung 40/40 an.Die Aggregationsplattform Metacritic führt "Zelda: Breath of the Wild" derzeit mit sensationellen 98 von 100 möglichen Punkten. Es scheint, also ob Nintendo das nahezu perfekte Spiel gelungen ist und damit auch ein gewichtiges Kaufargument für die neuen Switch. Auch wenn sich die Tester in Bezug auf die Version für Wii U auch einheitlich lobend äußern: Spieler auf der älteren Hardware müssten zwar einige Einbußen bei der Grafikdarstellung in Kauf nehmen, bekämen aber nichtsdestotrotz ein hervorragendes Spiel.

Quelle: GamesMarkt.de

