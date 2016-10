Pre-Order-Rekord für 3DS-"Pokémon"

Die 3DS-Spiele " Pokémon Sonne " und " Mond " stellen den Rekord von Nintendo im Pre-Order-Geschäft ein. Kein Spiel in der Geschichte des japanischen Plattformhalters wurde bisher öfter bereits vor Erscheinen vorbestellt. Beide Titel werden von der Nintendo-Tochter Pokémon Company hergestellt und erschienen parallel am 18. November exklusiv für die 3DS-Handhelds.Die "Pokémon"-Spiele sind ja schon lange wahre Kassenschlager im Nintendo-Portfolio. Der jüngste Hype um "Pokémon Go" dürfte die Vorfreude bei den Kunden allerdings in diesem Fall noch einmal speziell befeuert haben.

Quelle: GamesMarkt.de

