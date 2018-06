Portalarium verkleinert Team und E3 dominierte Twitter

Das Entwicklerstudio, das hinter demsteht,sein Team. Nach Erreichen ihres Ziels in der, gaben Chef-Entwickler Richard Garriot und Executive Producer Starr Long im offiziellen Forum des Spiels bekannt, dass sie ihreden Einnahmen anpassen werden. Die Arbeiten an dervon "Shroud of the Avatar" beginnen in naher Zukunft. | Quelle: shroudoftheavatar.com In der letzten Woche dominierte diedie Unterhaltungen und Posts auf. Insgesamt gab es knappzur Electronic Entertainment Expo, mit einem Höhepunkt während der. Die Spiele, die die meiste Aufmerksamkeit auf der Plattform genossen, waren "", "Kingdom Hearts 3" und "Fallout 76". Während ihrem eigenen Showcase waren die einzelnenNintendo, Bethesda Ubisoft, PlayStation und Microsoft alle weltweit derauf Twitter. | Quelle: blog.twitter.com Das kostenlose Switch-Game "" vonkonnte bereitsfür sich verbuchen. Nun kündigte der Publisher einedes Spiels an, die demnächst erscheinen wird. | Quelle: twitter.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden