"Portal Knights" von Keen Games ist Deutschlands Spiel des Jahres

Am Abend wurde in Berlin der Deutsche Computerspielpreis verliehen . Auf einer Gala im Westhafen wurden ingesamt 14 Preise vergeben. In 13 Fällen entschied eine Jury, für den Publikumspreis wurden im Vorfeld von der Konsumenten abgestimmt.Der Hauptpreis des Abends ging an Keen Games nach Frankfurt, die für "Portal Knights" als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet wurden. Nintendo gewann "Zelda: Breath of the Wild" die Trophäe als bestes internationales Spiel. In der Gunst des Publikums stand abermals "Witcher 3" ganz oben, die in der Mehrheit für die Erweiterung "Blood and Wine" abstimmen.Für einen Aufreger sorgte indes der Münchner Entwickler Mimimi Productions , die den Preis in der Kategorie "Bestes Gamedesign" für "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" gewannen, sich aber ohne Angabe von Gründen weigerten den Preis entgegenzunehmen."Portal Knights" - Keen Games (110.000 Euro)1. "Dyo" - HTW Berlin (45.000 Euro)2. "Isometric Epilepsy" - TH Köln (30.000 Euro)3. "Virtual Space Port" - HTW Berlin (15.000 Euro)"She Remembered Caterpillars" - Jumpsuit Entertainment (75.000 Euro)"Code 7 - Episode 0: Allocation" - Goodwolf Studio (75.000 Euro)"VR Coaster" -Coastality (40.000 Euro)"Robinson: The Journey" - Crytek (40.000 Euro)1. "Debugger 3.16" - Spiderwork Games (20.000 Euro)2. "Orwell" - Osmotic Studios (20.000 Euro)"Glitchskier" - Shelly Alon (40.000 Euro)"Shadow Tactics: Blades of the Shogun" - Mimimi Productions (40.000 Euro, Preis nicht angenommen)"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" - Nintendo"Uncharted 4: A Thief's End" - Sony"Overwatch" - Activision BlizzardComputerspielmuseum Berlin"Witcher 3: Blood and Wine" - CD Projekt

